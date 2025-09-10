Borusan Sanat'ta yeni sezon başlıyor

Borusan Sanat, 2025/26 sezonuna büyük bir coşku ve heyecanla başlıyor. Klasik müziğin büyük bestecilerini ve zamana meydan okuyan eserlerini her yeni sezonunda olduğu gibi İstanbul'a taşıyan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 26. sezonunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu sahnesinde hem deneyimleriyle öne çıkan hem de genç yetenekler arasında gösterilen şef ve solistlerin konuk olacağı konserler sanatseverleri bekliyor.

Deniz Uzun

Bu sezon BİFO, onursal şefi Gürer Aykal ve sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Christoph Eschenbach, Barbara Hannigan (şef ve soprano), Martijn Dandeviel ve František Macek gibi değerli şefleri ağırlayacak. BİFO’nun 12 konser vereceği bu renkli sezonda, aynı sahneyi paylaşacağı solistler arasında Ilya Maksimov (piyano), Marc Coppey (viyolonsel), Jan Lisiecki (piano), Maria Meerovitch (piyano), Omar Tomassoni (trompet), François-Frédérick Guy (piyano), Ferhat Can Büyük (piyano), Daniel Hope (keman), Salih Can Gevrek (piyano), Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul, Enkeleda Kamani (soprano), Deniz Uzun (mezzosoprano), İlker Arcayürek (tenor), Li Huanhong (bas) ve Cornel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alıyor.

REKLAM Açılış Konseri: Carlo Tenan ve Ilya Maximov ile Yeni Sezon Başlangıcı Carlo Tenan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2025/26 sezonunu 9 Ekim Perşembe günü Carlo Tenan yönetiminde, piyanist Ilya Maximov’un hayranlık uyandıran performansıyla açıyor. Genç yaşına rağmen uluslararası alanda birçok ödül kazanan ve önde gelen orkestralarla bir araya gelen piyanist, Şostakoviç'in 2 numaralı Piyano Konçertosu’nu yorumlayacak. Konserin merakla beklenen anlarından biri ise, BİFO'nun siparişi üzerine bestelenen ve geleneksel Türk müziği ile Güney Avrupa müziğini buluşturan Paolo Marzocchi'nin “Five Songs from Shkodër” adlı eserinin dünya prömiyeri olacak. Saygun'a Armağan: Anma Konseri Gürer Aykal Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 6 Kasım’da onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, öncü bestecimiz Ahmed Adnan Saygun'u anmak üzere çok özel bir konser gerçekleştiriyor. Fransız viyolonsel virtüözü Marc Coppey, bu konserde Saygun’un Viyolonsel Konçertosu'nu yorumlayacak. Konserde ayrıca Saygun'un, Anadolu'da birlikte halk müziği araştırmaları yaptığı Béla Bartók’un en sevilen yapıtlarından “Orkestra için Konçerto” yer alıyor. Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul'un seslendireceği Saygun'un “Manastır Türküsü” ile tamamlanacak bu konser akşamı, adeta iki usta bestecinin 20. yüzyılda kurdukları kültürlerarası köprüyü günümüzde deneyimlemek için kaçırılmaması gereken bir müzikal buluşma niteliğinde.

REKLAM Barbara Hannigan 11 Aralık’ta, modern müziğin en çığır açıcı yorumcularından Barbara Hannigan hem şef hem de soprano olarak sahnede olacak. Bu özel konser, Strauss'un II. Dünya Savaşı'nın gölgesinde kaleme aldığı “Metamorfozlar” eseriyle başlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise sahne Francis Poulenc’in dramatik monodisi La Voix Humaine’e (İnsan Sesi) ayrılacak. Bir kadının telefon aracılığıyla yaşadığı aşkın, terk edilişin ve yalnızlığın hikâyesi olan İnsan Sesi, Hannigan’ın teatral yorumuyla izleyicileri duygusal bir yolculuğa sürükleyecek. Yeni Yıl Konseri: Jan Lisiecki ile Yeni Yıla Merhaba Jan Lisiecki BİFO, 15 Ocak’ta gerçekleşecek yeni yıl konserinde Mozart'ın gençlik coşkusunu, Rus romantizmini, Fransız operasını ve Rossini'nin eşsiz uvertürlerini Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda bir araya getiriyor. Gecenin solisti, genç yaşına rağmen zarif ve olgun yorumlarıyla öne çıkan piyanist Jan Lisiecki olacak. On üç yaşında Chopin piyano konçertoları kaydıyla ve ardından Deutsche Grammophon sanatçısı olarak Mozart, Schumann, Chopin ve Mendelssohn yorumlarıyla uluslararası alanda büyük övgüler toplayan Lisiecki, Mozart’ın “Jeunehomme” alt başlığını taşıyan 9. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise izleyicilere yeni yıl sevincini doyasıya yaşatacak enerjisi yüksek, dansa davet eden bir seçki çalınacak.

REKLAM Senfonik Bir Veda: Christoph Eschenbach ve Bruckner'in 7. Senfonisi Christoph Eschenbach 22 Ocak’ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Christoph Eschenbach yönetiminde Anton Bruckner’in başyapıtı 7. Senfoni’yi seslendirecek. Kariyeri boyunca Houston Senfoni, NDR Senfoni, Philadelphia Orkestrası, Paris Orkestrası ve Washington’daki Ulusal Senfoni Orkestrası gibi seçkin toplulukların müzik direktörlüğünü üstlenen Eschenbach, Bruckner’in en çok seslendirilen ve sevilen senfonilerinden biri olan 7. Senfoni’yi incelikli yorumuyla sahneye taşıyacak. Bruckner’ın mistik dünyasını yansıtan, ışıkla gölgeler arasında devinen 7. Senfoni, yaylıların zengin dokusu ve bakır üflemelilerin görkemli tınılarıyla senfonik repertuvarın doruk noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Tarihin ve Tutkunun İzinde: Rus Bestecilerin Başyapıtları Martijn Dandeviel 5 Şubat’ta BİFO, 19. ve 20. yüzyılın dramatik Rus yapıtlarını bir araya getiriyor. Gecenin konuk şefi Martijn Dandeviel, enerjik podyum hakimiyeti ve çağdaş repertuvara getirdiği yenilikçi yorumlarıyla Avrupa’nın yükselen orkestra şefleri arasında gösteriliyor. Konserin solistleri Maria Meerovitch (piyano) ve Omar Tomasoni (trompet), Şostakoviç’in gençlik dönemi yapıtı olan, ironik mizahı ve dramatik yoğunluğuyla seyirciye farklı hisler yaşatan Piyano, Trompet ve Yaylılar için Konçerto'yu icra edecekler. Çaykovski’nin anıtsal eseri 1812 Uvertürü ve Prokofyev’in tutku dolu Romeo & Jülyet Süiti ise bu renkli seçkinin son eserleri olacak.

REKLAM Mozart'tan Macar Ezgilerine François-Frédérick Guy Klasik dönemden 20. yüzyıl Macar renklerine uzanan bu konser, BİFO dinleyicilerine sezonun en keyifli müzik şölenlerinden birini yaşatacak. 26 Şubat’ta Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserin solisti, Mozart ve Beethoven yorumlarıyla uluslararası beğeni toplayan Fransız piyanist François-Frédérick Guy olacak. Müzikalitesi, şiirsel yorumu ve geniş repertuvarıyla tanınan Guy, Mozart’ın 22 numaralı Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Programda ayrıca Haydn’ın Filozofun Ruhu uvertürü, Bartók’un Sz.77 Dans Süiti, Kodály’nin Galanta Dansları ve Brahms’ın 1 numaralı Macar Dansı yer alıyor. Strauss’tan Şostakoviç’e: Kültürlerarası Bir Müzik Panoraması #resim#1291911# 12 Mart’ta Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, halk müziğinin köklerinden operanın büyüsüne uzanan geniş bir müzik panoramasıyla dinleyiciyi kültürlerarası bir keşfe davet ediyor. Programın açılışı, Şostakoviç’in halk ezgilerinin coşkusunu modern bir orkestral dille işleyen “Rus ve Kırgız Temaları Üzerine Uvertür” ile yapılacak. Ardından, Bohuslav Martinů’nun Rönesans’ın görsel ihtişamını müziğe yansıtan “Piero della Francesca’nın Freskleri” seslendirilecek. Richard Strauss’un lirik müziği “Intermezzo” izleyicilerin kalbine dokunacak, George Enescu’nun “1. Rumen Rapsodisi” ise coşkulu folklorik melodileri orkestral görkemle birleştirecek. Finalde çalınacak Strauss’un “Salome’den Yedi Tül Dansı” ile etkileyici bir konser kapanışı izleyicileri bekliyor.

REKLAM Birleşen Ufuklar: Ulusal Kimlik ve Evrensel Sanatın Buluşması Ferhat Can Büyük 9 Nisan’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, ulusal kimlik ve evrensel sanatın buluştuğu bir programa imza atacak. Konserin solisti, teknik ustalığı ve lirik yorum gücüyle dikkat çeken genç kuşak piyanistimiz Ferhat Can Büyük. Yurtiçinde ve dışında kazandığı başarılarla adını duyuran Büyük, Beethoven’ın şiirsel yapıtlarından 4. Piyano Konçertosu’nu kendine has incelikle ve müzikal olgunlukla çalacak. Programda ayrıca Sibelius’un ulusal ruhu yansıtan “Finlandiya”sı ve halk müziği motiflerini senfonik bir çerçevede işleyen Ahmed Adnan Saygun’un 5. Senfonisi de yer alıyor. Yirminci Yüzyılın Ezgileri: Elgar, Şostakoviç ve Nino Rota Daniel Hope 16 Nisan’da BİFO, İngiliz romantizminin doruğu Elgar, Sovyet ironisiyle Şostakoviç ve İtalyan sinemasının ikonik bestecisi Rota'yı bir araya getirecek. Üç farklı müzik dilinin buluştuğu bu gecenin solisti, yorumlarıyla çağımızın en önemli keman virtüözlerinden biri kabul edilen Daniel Hope olacak. Hope, Elgar’ın İngiliz müzik tarihinin en duygulu ve büyük eserlerinden biri olan Si minör Keman Konçertosu'nu seslendirecek. Dmitri Şostakoviç’in alışılmış senfonik formları kıran 6. Senfonisi’nin ardından Nino Rota’nın büyük yönetmen Fellini’nin başyapıtı “8½” için bestelediği “La Passerella d’addio” ile sinematik bir kapanış gerçekleşecek.

REKLAM Dört Besteci, Dört Dünya: Klasik ve Modernin Buluşması Salih Can Gevrek 7 Mayıs 2026’da, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, şef František Macek yönetiminde ve genç kuşak piyanistlerimizden Salih Can Gevrek’in solistliğinde, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir repertuvarla dinleyicinin karşısında olacak. Zarif tekniği ve şiirsel tarzıyla öne çıkan Gevrek, Alexey Shor’un “From My Bookshelf” adlı eserini seslendirecek. Programda ayrıca Mozart’ın “Serenata notturna”sı ve Haydn’ın Konçertant Senfonisi ve Nikolai Lopatnikoff’un “Festival Uvertürü” yer alıyor. Beethoven 9: Sezon Kapanışı ve Barış Çağrısı Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu 14 Mayıs 2026’da Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonu muhteşem bir kapanışla taçlandırıyor. BİFO, bu konserde Beethoven’ın ölümsüz eseri 9. Senfonisi'ni, dört yıldız solistle ve Romanya’nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'yla seslendirecek. Gecenin solistleri Enkeleda Kamani (soprano), Deniz Uzun (mezzosoprano), İlker Arcayürek (tenor) ve Li Huanhong (bas) olacak. Beethoven’ın insanlık idealini eşine az rastlanır bir incelikle müziğine döktüğü 9. Senfonisi, BİFO ve konukları ile bu sezonun kapanışında kardeşlik ve barış çağrısını İstanbul’dan dünyaya yeniden duyuracak. Bu görkemli final, sezonun en unutulmaz anlarından biri olmaya aday.