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Haberler Gündem 3. Sayfa Koku ile ortaya çıktı... Son dakika: Boşaltılan okulda çürümüş halde ceset bulundu - Güncel haberler
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Boşaltılan okuldaki koku ile ortaya çıktı! Çürümüş halde bulundu

Osmaniye'de yıkılması için boşaltılan okul binasındaki koku üzerine odaları kontrol eden hizmet, korkunç bir manzara ile karşılaştı. Binanın birinci kat tuvaletinde çürümüş halde ceset bulan hizmetli hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yapılan incelemede 30'lu yaşlarında erkek şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Koku ile ortaya çıktı... Son dakika: Boşaltılan okulda çürümüş halde ceset bulundu - Güncel haberler
Boşaltılan okulda çürümüş halde bulundu
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İHA

Osmaniye'de yıkım için boşaltılan okulda çürümüş halde cansız beden bulundu.

Olay, Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yıkılması için inşaat sürecinde olan Atatürk Ortaokulu'na gelen hizmetli, kötü üzerine odaları kontrol etmek için içeri girdi.

Hizmetli okulun birinci katında bulunan tuvalette çürümüş halde cansız bedenle karşılaştı. Hizmetlinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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