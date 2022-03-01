Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan duyurmuş 0:00 / 0:00

DHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, boşandığı Müzeyyen Baykal'ı (36) sokak ortasında bıçakla yaralayan Necmettin Gündüz (37) hakkında iddianame hazırlandı. Olaydan bir gün önce Instagram'dan 'Birlikte öleceğiz' adı altında hesap açıp, buradan 'Öleceksin' paylaşımda bulunup, Baykal'a da benzer şekilde SMS gönderdiği ortaya çıkan Gündüz'ün iddianamede, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçen 8 Aralık'ta saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin Gündüz, ilçe merkezinde bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal ile karşılaştı. Gündüz, iddiaya göre, eski eşine bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Baykal acı içerisinde yardım isterken, Necmettin Gündüz ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada olayı fark eden Sarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan Gündüz, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Baykal ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

SOSYAL MEDYADA 'BİRLİKTE ÖLECEĞİZ' ADI ALTINDA HESAP AÇMIŞ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Gündüz hakkında, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Baykal'ın Gündüz tarafından orta derece kırık olacak şekilde sırtı, sağ omzu, karnının sağ üst kısmı gibi öldürücü bölgelerinden birden çok sayıda darbe ve suçta kullanılan bıçakla hayati tehlikeye sebebiyet verecek şekilde yaralandığı belirtildi.



İddianamede Gündüz'ün olaydan bir gün önce kızlarına 'Annenle beraber öleceğiz' yazılı mesaj attığı, aynı gün Instagram uygulamasından 'Birlikte öleceğiz' adı altında hesap açıp, buradan 'Öleceksin' paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Söz konusu paylaşımı gören Baykal, ekran görüntüsü alıp, altına 'Artık hayatına bak, peşimi bırak' notunu düşerek gönderdi Gündüz'ün bunun üzerine "Peşini bıraktım artık umurumda değil" diye karşılık verdiği de iddianamede yer aldı. Baykal'ın kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söylediği Gündüz'ün "Ama 1 gün öleceğiz, öleceksin öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, birlikte öleceğiz" diye cevap yazdığına da iddianamede belirtildi.

İddianamede ayrıca, olay günü uçakla önce İstanbul'dan Kayseri'ye oradan da taksiyle Şarkışla'ya geçen Necmettin Gündüz'ün, attığı tehdit mesajları için kendisi hakkında jandarmaya şikayette bulunduktan sonra köye dönmek için durakta bekleyen Müzeyyen Baykal'ı montunun arka yakasında tutup, yere düşürdüğü, ardından da elindeki bıçakla "Seni öldüreceğim, son duanı et" dediği de iddianamede yer aldı. Gündüz'ün yanına yaklaşmak isteyenleri bıçakla uzaklaştırdığını ve ardından da Baykal'ı bıçakladığı da vurgulandı.

20 YILA KADA HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

İddianamede, Gündüz'ün her ne kadar eski eşinin kendisini aldattığı kişiyle görüşmesi nedeniyle bu süreçte yaşadığı psikolojik çöküntüyle, bir anlık öfke sonucu, yaralama kastı olmadan böyle bir şey yaptığını ifadesinde söylese de müştekiyi öldürme kararı verdiği, tehdit söylemlerini kullandığı, olay sabahı ve öncesinde aldığı kararla belirli bir plan dahilinde, ruhi sükunet içinde eylemlerini işlediğinin altı çizildi.

'AMACIMIZ SANIĞIN İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILMASI'

İddianameyi değerlendiren Avukat İslam Gezer, müvekkili Müzeyyen Baykal'ın yaşadığı elim hadise sonrası başlattıkları hukuk mücadelesi kapsamında savcılık makamınca hazırlanan iddianamenin sevindirici olduğunu söyledi. Gezer, "İddianame, tam da sanığın yaptığı eyleme karşılık gelmektedir. Bu süreçte müvekkilime yönelen ve onu şikayetinden vazgeçirmeye yönelik tehditlere karşı da gerekli yasal işlemler yapılmış ve takip edilmektedir. Amacımız, herhangi bir ad altında indirim uygulanmadan sanığın cezalandırılmasıdır. Her zaman dediğim gibi hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" dedi.

Baykal'ın avukatlarından Elif Büşra Berber de "Savcılık tarafından yapılan soruşturma neticesinde sanık hakkında düzenlenen iddianame, müvekkilimizin yaşadığı mağduriyeti bir nebze gidermek adına verdiğimiz mücadelemizin sonuçsuz kalmadığının bir ispatıdır. Sanığın gerçekleştirdiği eylem Türk Ceza Kanunu'nda 13 ile 20 yıl arasında cezaya hükmedilmesini öngörüyor. Sanığın eylemini planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini mahkeme huzurunda da ispat ederek, hükmedilecek cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak verilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.