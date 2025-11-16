Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp intihara kalkıştı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp, kendini vurdu

        İstanbul Sultangazi'de Erdoğan A., boşandığı Hatice K. ile eski kocası Salih B.'yi takip edip Salih B.'yi silahla vurdu. Daha sonra kendini de aynı silahla vuran Erdoğan A. ağır yaralanırken, Salih B. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 16.11.2025 - 22:29
        Dehşete düşüren olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Salih B. ile evlendikten bir süre sonra boşanan Hatice K., Erdoğan A. ile evlendi. Evliliğin ardından Erdoğan A. ile de karşılıklı anlaşarak boşanan Hatice K., eski kocası Salih B. ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine durumu öğrenen Erdoğan A., ikilinin alışveriş yaptığı sırada eski eşinin kocası Salih B.'ye yanındaki silahla ateş etmesinin ardından aynı silahla kendini vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Salih B. ve Erdoğan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

        SALİH B.'NİN 4, ERDOĞAN A.'NIN 3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Salih B.'nin 4, Erdoğan A.'nın ise 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

