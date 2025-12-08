Boşanma duruşmasından çıkıp eşini bıçakladı

Aydın'da olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı.

BIÇAKLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.