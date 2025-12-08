Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma duruşmasından çıkıp eşini bıçakladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Boşanma duruşmasından çıkıp eşini bıçakladı

        Aydın'da, iddiaya göre boşanma aşamasındaki bir çift duruşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma duruşmasından çıkıp eşini bıçakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı.

        BIÇAKLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

        S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı.

        POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

        Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel