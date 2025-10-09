BOŞANMA SÜRESİNDE 1 YIL ŞARTI NEDEN KALDIRILMALI?

Ankara 18. Aile Mahkemesi tarafından verilen başvuru dilekçesinde dikkat çeken tespitler yer aldı:

Boşanma 11 yılı buluyor: İlk boşanma davasının reddi, istinaf ve temyiz süreçleriyle birlikte kesinleşme sürecinin yıllara yayıldığı; üzerine getirilen 1 yıllık zorunlu bekleme ve ardından açılacak ikinci davayla toplam sürecin 11 yıla kadar uzadığı vurgulandı. Bu durumun ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Özel ve aile hayatı: Biten bir evliliğin bekleme şartıyla uzatılmasının, tarafların özel hayatına ve aile düzenine gereksiz müdahale oluşturduğu; velayet, kişisel ilişki, nafaka ve konut gibi geçici düzenlerin belirsizliğe sürüklendiği ifade edildi.

Haklara erişim engelleniyor: “Bekleme” zorunluluğunun boşanma hakkına makul olmayan engel oluşturduğu, hakka erişimi geciktirdiği ve belirlilik ile öngörülebilirlik ilkelerini zedelediği kaydedildi.

1 yıl bekleme gereksiz: Yargıtay içtihatlarında, uzun süre aynı çatı altında birleşmemenin zaten TMK 166/1 kapsamında evliliğin temelinden sarsılması için yeterli sayıldığı hatırlatıldı. Bu nedenle “ret sonrası ayrıca 1 yıl bekleme”nin gereksiz olduğu, hatta “ret kararının ertesi günü dava açılabilmeli” değerlendirmesi yapıldı.