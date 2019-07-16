Boşanmak üzere olan damat, konuşmaya gitti dehşet saçtı! - Haberler

Bursa'nın merkeze Yıldırım ilçesinde boşanmak üzere olan damat, eşinin kardeşini ve babasını öldürdü.

Korkun olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan önce baba Nezir Aktan ardından da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı.