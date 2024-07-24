Bosch, JCH'den konut ve hafif ticari iklimlendirme işini satın alacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch, faaliyet gösterdiği enerji ve bina teknolojileri sektöründe, küresel konut ve hafif ticari binalar için iklimlendirme çözümleri işini Johnson Controls'den satın alacak. İşlemin bir parçası olarak şirket, ortak girişiminin, Hitachi'nin yüzde 40 hissesi dahil olmak üzere, tamamını satın almayı planlıyor.

Şirketin satın almayı hedeflediği işler, JCH ile birlikte, geçen yıl yaklaşık 4 milyar avro ciro elde ederken dünya genelinde 12 bin çalışana istihdam sağladı. Satın alma, 30'dan fazla ülkede 16 üretim tesisini ve 12 mühendislik merkezini kapsıyor.

Şirket hissedarları ve denetim kurulu, anti-tröst onaylarına tabi işlemi onayladı. Satın almalara yönelik bağlayıcı anlaşmalar bugün taraflar arasında imzalandı. 8 milyar dolarlık satın alma işleminin 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor. REKLAM Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, işlemin şirket tarihindeki en büyük satın alma olduğu bilgisini vererek, 2030 stratejilerinin uygulanmasında önemli bir kilometre taşını oluşturduğunu belirtti. Şirketin gelişimine dinamik olarak devam ettiklerini aktaran Hartung, "Bu satın almayla, büyüyen iklimlendirme pazarında küresel lider konumuna yükseleceğiz. Bu adımı atarak ayrıca, ABD ve Asya'daki varlığımızı güçlendirecek ve sektörlerimiz arasında daha iyi bir denge sağlayacağız. Bu da stratejimizin bir parçası. Böylelikle, daha fazla büyüme fırsatı yaratacak ve şirketimizi bir bütün olarak daha sağlam bir temel üzerine oturtacağız." ifadelerini kullandı.

"YATIRIMLARLA BU MARKALARI DAHA DA İLERİYE TAŞIYORUZ" Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Christian Fischer de satın almayla şirketin büyümesinin hızlanacağını kaydederek, iklimlendirme pazarındaki cirosunu yaklaşık ikiye katlayıp 9 milyar avro civarına ulaştıracağını belirtti. Satın alma sonrası pazarın sunduğu fırsatları değerlendirmek istediklerine dikkati çeken Fischer, "Şirket, teknolojik ilerlemeler, iklim değişikliği ile mücadele ve yeni düzenlemelerin yön verdiği küresel iklimlendirme pazarının 2030 yılına kadar yüzde 40 büyümesini bekliyor. Satın alınan işler Bosch'un ana işinin bir parçası haline gelecek ve bu da müşterilere, kurulum ortaklarına ve çalışanlara fayda sağlayacak. Markaları başarılı bir şekilde işimize entegre ettiğimizi, yatırımlarla bu markaları daha da ileriye taşıdığımızı ve güçlendirdiğimizi geçmişte de birçok kez kanıtladık." açıklamasını yaptı.