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BOTAŞ, FSRU projesinde deniz çayırlarını da taşıyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ),Saros Körfezi'ndeki Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemi İskelesi Projesi kapsamında çevreye duyarlı bir çalışma yürüttüğü belirtilerek, "Proje alanında bulunan deniz çayırlarının taşınması ülkemizde ilk olarak BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmekte, inşaat faaliyetleri öncesinde belirlenen uygun bölgeye nakledilmektedir." ifadesi kullanıldı.

BOTAŞ, FSRU projesinde deniz çayırlarını da taşıyor
AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ),Saros Körfezi'ndeki Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemi İskelesi Projesi kapsamında çevreye duyarlı bir çalışma yürüttüğü belirtilerek, "Proje alanında bulunan deniz çayırlarının taşınması ülkemizde ilk olarak BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmekte, inşaat faaliyetleri öncesinde belirlenen uygun bölgeye nakledilmektedir." ifadesi kullanıldı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, FSRU projesi sürecinde şirket tarafından çevreye dair her unsurun titizlikle ele alındığı ve bölge ekosisteminin korunması adına çalışmaların bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütüldüğü kaydedildi.

Şirketin, "En Çevreci Kuruluş Olma" düsturuyla proje ve faaliyetlerine yön verdiğine ve söz konusu proje sahasındaki ağaç varlıklarını koruma altına aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Projenin en başından beri bölgedeki ağaç ekosisteminin korunması, BOTAŞ'ın en öncelikli ilkelerinden biri olmuştur. BOTAŞ tarafından projede kara boru hattının olabildiğince orman yangın önleme şeridinden, orman yolu kenarından veya yola yakın olarak geçmesine dikkat edilmektedir. Proje sahasındaki ağaçlar hakkında özel ve profesyonel bir çalışma yapılmış olup, yaklaşık 7 bin 591 ağacın proje sahasında bulunduğu hesaplanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, proje sahasındaki taşınabilir durumda olan ağaçların BOTAŞ tarafından taşındığı belirtilerek, "BOTAŞ, Saros FSRU Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde proje güzergahında bulunan, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, Çamköy Şefliği, Koru Dağı Şefliği sorumluluk sınırları içerisine 100 bin orman fidanının dikilmesi çalışmalarına başlamış ve ilk fidanlar toprakla buluşturulmuştu. Ocak ayında başlayan ağaç dikim çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 85 bin ağaç dikilmiş olup, mart ayının ilk haftasında 100 bin ağaç dikimi tamamlanmış olacaktır. Yine bu bölgede bulunan, projeden etkilenen her bir ağaç için de ayrıca 10 katı ağaç dikecektir."

- Deniz ekosistemi mercek altında

BOTAŞ'ın projenin kara kısmındaki hassasiyetini deniz canlıları için de azami derecede gösterdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Planlanan projenin, deniz ve kıyı ekosistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla uzman hidrobiyologlardan görüş alınarak süreç yürütülmüştür. Uzmanlar tarafından yapılan saha çalışmasında tespit edilen canlı türlerinde uluslararası sözleşme koşullarına göre tehdit altında ya da tehlike altında olduğu bildirilen hiçbir tür bulunmamaktadır. Proje alanında bulunan deniz çayırlarının (Posidonia oceanica ve Cymodocea nodosa) taşınması, ülkemizde ilk olarak BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmekte, inşaat faaliyetleri öncesinde belirlenen uygun bölgeye nakledilmektedir. Taşıma çalışmalarına deniz biyologları ve hidrobiyologlar koordinasyonunda aralık ayında başlanmış ve bugüne kadar yaklaşık 6 bin metrekare deniz çayırı taşınmıştır."

Açıklamada, projenin yapım sürecinde, devam eden faaliyetlerin deniz ekosistemine olası etkilerinin hidrobiyologlar tarafından izlenmekte olduğu ve üçer aylık dönemler halinde ilgili ihtisas kuruluşlarına raporlama yapılacağı kaydedilerek, "Projenin işletme aşamasına geçildiğinde izleme çalışmaları, ilk yıl için 6 aylık, devamında ise ilkbahar mevsiminde yıllık periyotlar şeklinde uygulanacak ve raporlanacaktır. İzleme çalışmaları, hidrobiyolog ve deniz biyologları koordinasyonunda yürütülecek ve 3 yıl boyunca devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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