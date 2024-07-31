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        Haberler Bilgi BOTAŞ'tan açıklama geldi! 31 Temmuz 2024 doğalgaza zammı geldi, yüzde kaç zam geldi?

        BOTAŞ'tan açıklama geldi! 31 Temmuz doğalgaza zammı geldi, yüzde kaç zam geldi?

        Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ağustos ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına zam geldiğini duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesi "Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?" sorusunu gündeme getirdi. İşte doğalgaza gelen zamma ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 21:35 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:55
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        BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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        DOĞALGAZA ZAMMI GELDİ?

        Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini bildirdi

        BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

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        Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

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        Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

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        Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

        Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

        BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

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        Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

        Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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