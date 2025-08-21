Habertürk
        Bournemouth, Amine Adli'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Bournemouth, Amine Adli'yi kadrosuna kattı

        Premier Lig ekibi Bournemouth, Bayer Leverkusen'den Amine Adli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Faslı kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Giriş: 21.08.2025 - 12:46 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:46
        Amine Adli Bournemouth'ta
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Amine Adli'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İmza sonrası açıklamalarda bulunan Adli, Bournemouth gibi bir kulüpte oynamaktan çok gurur duyduğunu belirterek, "Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım" ifadelerini kullandı.

        Bayer Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, Fas milli takımıyla 15 maçta 1 gol kaydetti.

