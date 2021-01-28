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HaberlerGündem3. SayfaFİLM GİBİ! Son dakika: Polis ve eşi "buz" yüzünden canlarından oldu!
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Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Çatıdan düşen buz!

Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Ç. (41) ile öğretmen eşi Özlem Ç. (43) evlerindeki mutfakta ölü olarak bulundu. Kombi borusunun çıkmış olduğu görülen evdeki çiftin zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Kombi borusunun ise çatıdan düşen buz nedeniyle yerinden çıktığı saptandı

FİLM GİBİ! Son dakika: Polis ve eşi
Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Çatıdan düşen buz!
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DHA

Erzincan'da dün öğle saatlerinde merkez Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde, polis memuru Mehmet Ufuk Ç. ile öğretmen eşi Özlem Ç.'den haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi.

KOMBİ BORUSUNUN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi.

ÖLÜM NEDENİ DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ

Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin cansız bedenleri, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukları olmadığı öğrenilen çiftin, doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü saptandı.

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ, KOMBİNİN BACASINI ÇIKARMIŞ

Çabuk çiftinin evinde yapılan incelemede ise, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi.

Kombinin bacasındaki arızayı fark edemeyen Mehmet Ufuk Çabuk ile Özlem Akgül Çabuk'un karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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