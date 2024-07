Bozcaada Caz Festivali çevresel ve kültürel etki raporu açıklandı

2017 yılından bu yana Bozcaada’nın ilham veren coğrafyasını mesken tutan, müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek teması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen Keşif etkinlikleriyle de katılımcılarına zengin bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, OECD tarafından 2023 yılında yayınlanan “Kültür, Spor ve İş Etkinliklerinin Etkisi Nasıl Ölçülür” (How To Measure The Impact of Culture, Sports and Business Events) başlıklı etki ölçümü rehberi odak alınarak gerçekleştirilen analiz verileriyle hazırladığı raporunu yayınladı.

Dünyada bir etkinliğin en başta bir etkisinin olup olmadığını ve etkisinin hangi başlıklar altında olduğunu saptayabilmek için tasarlanmış bir kılavuz olan OECD Kılavuzu (2023) baz alınarak yapılan ilk çalışmalardan biri olma niteliği taşıyan “Cazın Etkisi” raporu DNDLAB & Impact Hub Ankara iş birliğiyle hayata geçirildi. Mehmet Can İrhan, Berivan Eliş ve Doç.Dr. Ersan Ocak tarafından kaleme alınan raporun araştırma ekibinde ise Berivan Eliş, Mehmet Can İrhan, Doç. Dr. Ersan Ocak, Mizgin Öykü Çalağan, Ece Yılmazdemir ve Alperen Yörük bulunuyor.

Bozcaadalılar, çalışanlar ve katılımcılardan oluşan ve OECD etki göstergelerini besleyecek üç anket çalışması gerçekleştirilerek hayata geçirilen Bozcaada Caz Festivali’nin ilk etki raporu olan “Bozcaada Caz Festivali 23’ Etki Raporu” başlıklı rapor pratik ve pragmatik kalmaya ve aracı tanıyarak, sonraki yıllarda sürekliliği sağlanabilecek veri toplama mekanizmaları kurgulamaya odaklanmayı temeline koydu. Gerçekleştirilen etki çalışmasında, ekonomik, çevresel ve sosyal etki ayrı başlıklar altında ve ayrı göstergeler ile ele alınırken bu üç başlığın birbiri ile örtüştüğü alanlara dair ek analizler de gerçekleştirildi. OECD kılavuzunda yer alan ‘diğer’ kategorisi ise bu çalışma kapsamında ağırlıklı olarak kültürel etki başlığı altında değerlendirildi.

Bozcaada Caz Festivali’nin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel etkisine dair veriler şu şekilde sıralanıyor: Ekonomik etki: Organizatör ve ziyaretçi harcamaları ile Doğrudan Ekonomik Etkisi 40,394,000₺, Dolaylı ve Tetiklenen Ekonomik Etkisi 80,788,000₺, Toplam Ekonomik Etki 121,182,000₺, 3,000’i Çanakkale dışından olmak üzere toplam 4,000 kişilik ziyaretçi ve doğrudan ve dolaylı istihdam 33 tam zamanlı kişi/yıllık. Sosyal etki: Etkinlik sonucunda esenlik durumunda değişiklik olduğunu bildiren katılımcılar ve yerel halk 90.47 %, toplumsal cinsiyet odağında yapılan Kızlar için Caz Kampı gibi müzik ve özellikle caz alanındaki kadın müzisyen sayısını artırmaya yönelik etkinlikler “etkili” olarak gözlemlendi, çalışanlar ve organizasyonun yönetici ekibinde cinsiyet dağılımında kadın katılımı yüksek olarak belirlendi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuk alanı olarak belirtilmesi ve Keşif etkinliklerinde yer alması bu çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunu görünür kıldı.