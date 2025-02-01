Bozcaada'da 36 işletme mühürlendi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çeşitli eksikliklerinin bulunduğu tespit edilen 36 işletmenin mühürlendiği bildirildi.

Bozcaada Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, görevlilerin denetimleri sonucu evrakındaki eksiklik sebebiyle faaliyet yapması mümkün olmayan, ada merkezi ve dışında bulunan 36 işletmenin mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Mühürleme çalışmalarına ilgililerin de katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız ve belediyemizin denetimleri sürmektedir. Eksikleri bulunan işletmelerin tespit edilmesi durumunda işletmelerin faaliyetleri durdurulacak ve kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Faaliyeti durdurulan yerler, eksiklerini giderdiği takdirde mührün kaldırılması için Belediyemize yazılı müracaat edebilirler. Bunun için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır. Fakat mührün izinsiz kaldırılması veya mühür varken faaliyete devam edilmesi suçtur. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda belediye, bakanlık, jandarma ve emniyet ayrı ayrı ceza kesmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için işletmelerimizin eksik evrakını tamamlamaları ve ilgili prosedürleri yerine getirmeleri önem arz etmektedir."