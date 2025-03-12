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        Haberler Gündem Güncel Bozcaada feribot seferleri iptal | Son dakika haberleri

        Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:39
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        Bozcaada feribot seferleri iptal
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        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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