'Bozkır' Baba Sahne'de prömiyer yaptı

Toplumsal baskı, iktidar arzusu ve bireyin içsel dönüşümünü sahneye taşıyan Bozkır, 11 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı Baba Sahne’de İstanbul prömiyerini gerçekleştirdi. Tek kişilik yapısıyla öne çıkan oyun, Doğukan Polat’ın güçlü performansı ve derinlikli anlatımıyla izleyiciyi çarpıcı bir yüzleşmeye davet ediyor.

Bozkır, yıllardır ailesinin sürdürdüğü gücü devam ettiremeyen Payidar Muhtar’ın hikayesini merkezine alan bir oyun. Kaybettiği iktidarı geri kazanma arzusuyla Cumhurbaşkanı aday adayı olmaya karar veren Payidar, bu süreçte yalnızca politik bir mücadeleye değil, aynı zamanda kendi kimliğine dair sarsıcı bir sorgulamaya sürükleniyor. Güç, aidiyet ve benlik kavramları etrafında şekillenen bu yolculuk, bireyin iç dünyasında derin izler bırakıyor. Kültürel kodlarımızın bir mozaiği gibi örülmüş yapısıyla, izleyiciyi farklı duygular arasında akıcı bir şekilde dolaştırıyor. Masumiyet, aşk, kırılganlık ve güç arayışı gibi insana dair temel duygular, sahnede katman katman açığa çıkarken; oyun, bir yandan bireysel bir hikaye anlatıyor diğer yandan toplumsal bir aynaya dönüşüyor.

Doğukan Polat, oyunda oyunculuğunun yanı sıra bağlama performansıyla da dikkat çekiyor. Polat, beden dili, sesi ve sahne enerjisiyle hem kulağa hem göze hitap eden çok yönlü bir anlatım sunuyor. Seyirciyi yalnızca izleyen değil, hisseden bir noktaya taşıyan bu performans, oyunun en güçlü unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sertaç Sayın’ın yazıp yönettiği Bozkır oyununun yönetmen yardımcıları Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem... Oyunun ışık tasarımı Eren Uğurhan’a; afiş ve dekor tasarımı Rabia Kip Telek’e; dekor uygulaması Serkan Kavurt’a ait. Kostüm tasarımı R. Dilara Akalın tarafından gerçekleştirilirken, hareket tasarımı Seda Özgiş imzası taşıyor.

Oyunun biletleri Biletinial, Biletix ve Bubilet'te satışa çıktı.

Bozkır’ın sahneleneceği salonlar;

Mayıs

12.05.2026 tarihinde saat 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde,

14.05.2026 tarihinde saat 20.30’da DasDas Açık Sahne’de,

16.05.2026 tarihinde saat 20.30’da Kartal Sanat Tiyatrosu’nda,

18.05.2026 tarihinde saat 20.30’da Claphall’da sahnelenecektir.

Haziran

07.06.2026 tarihinde saat 20.30’da Podyum Sanat Mahal’de,

10.06.2026 tarihinde saat 20.3’da Salihli Belediyesi Kültür Merkezi’nde,

12.06.2026 tarihinde saat 20.30 Çankaya Sahne’de,

13.06.2026 tarihinde saat 20.30 Şişli Tiyatrosu’nda

21.06.2026 tarihinde saat 20.30 Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde oynayacaktır.