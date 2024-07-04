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        Haberler Dünyadan Brad Pitt Formula 1 filminin setinde - Magazin haberleri

        Brad Pitt Formula 1 filminin setinde

        Adı henüz açıklanmayan Formula 1 yarış filminde başrolde yer alan Brad Pitt, Londra'daki sette yaşından genç bir görünüm sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:28
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        Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Formula 1 filminin çekimlerine 2023'te başlansa da Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu olan SAG-AFTRA'nın Amerikan Yazarlar Birliği'ne katılarak greve gitmesinin ardından sete zorunlu olarak ara verilmişti.
        Grevin sona ermesinden sonra filmin çekimlerine yeniden başlandı. Brad Pitt, filmin Londra'daki setinde görüntülendi. 60 yaşındaki ABD'li oyuncu, krem rengi gömlek, pantolon ve aksesuarlardan oluşan kombiniyle yaşından genç görünüyordu.

        Adı bugüne dek açıklanmayan yarış filminin sahnesi Londra'nın Mayfair bölgesinde çekiliyordu. Bir restoran, Pitt'in karakterinin bir poker gecesine katıldığı Las Vegas kulübüne dönüştürüldü.

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        Filmin ortak yapımcılığını da üstlenen Brad Pitt, direksiyon başına geçen emekli bir Formula 1 pilotunu canlandırıyor.

        Filmde, Britanya Grand Prix'si ve Abu Dabi yarışlarından sahneler de yer alacak.

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        Filmde; Damson Idris, kadrodaki kurgusal bir takım olan APXGP'de Pitt'in çaylak takım arkadaşını oynuyor. Filmin kadrosunda ayrıca; Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kayo ve Callie Cooke bulunuyor.

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        Yakın zamanda Ferrari ile sözleşme imzalayan, 7 dünya şampiyonluğunu elinde tutan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton da filmde rol aldı.

        Filmin, 2025 yazında gösterime girmesi planlanıyor.

        #Brad Pitt
        #formula 1
        #film
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