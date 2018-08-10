Bradford City - Barnsley karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig maçında Bradford City ile Barnsley, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Bradford City 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Barnsley 3 puanda ve 1. sırada. Bradford City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Barnsley, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 334 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bradford City kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Barnsley sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bradford City son haftadaki Chesterfield müsabasında 2-0 kazandı.

Barnsley ise Wigan Athletic maçında 1-4 kazandı.

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