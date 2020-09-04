Bradley Cooper'ın korkusu: Her şey biter!

Bradley Copper, annesi Gloria Campano'yu koronavirüsten korumak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Annesinin 80 yaşında olduğu ve kolostomi torbasıyla yaşadığını belirten oyuncu, annesinin sağlığı için eve kimseyi almadığını açıkladı. Cooper, "O Koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" dedi.

Interview Magazine'e konuşan Hollywood yıldızı, pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Cooper, "Kızım annem ve iki köpeğimle birlikteyiz. Evden ayrılmadık" dedi.

Annesinin 80 yaşında ve kolostomi torbasıyla yaşadığını vurgulayan Cooper, "Kimseyi eve alamam, evden ayrılamam eğer o Koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" şeklinde konuştu.



Cooper, karantina süreci boyunca 3 yaşındaki kızı için 'tek kişilik bir kreş' hâline geldiğini de ekledi.