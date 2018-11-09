Brand Week İstanbul dünyayı değiştiren hikayelere ev sahipliği yaptı

İş dünyası, markalar, reklam, medya ve iletişim dünyasından gelen katılımcaları “Sınır Tanımayan Fikirler” temasıyla buluşturan Brand Week Istanbul; ikinci gününde de çok sayıda oturuma ev sahipliği yaptı.

Dr. Benal Tanrısever Şimşek, dinletilerle gerçekleştirdiği sunumunda müziğin bir iletişim yöntemi olduğundan bahsetti ve anlatım gücünü vurguladı. National Geographic’in ev sahipliğinde gerçekleşen sunumda ise iklim değişikliğinin ana sorunlardan biri olan su meselesi ele alındı. Onur Kumbaracıbaşı moderasyonunda gerçekleşen oturumda Altuğ Gültan ve Prof. Dr. Levent Kurnaz yer aldı.

Hikâye anlatımının gücünün, farkındalık yaratmak üzerinden ele alındığı oturumda; yüzyılın sonunda Trabzon ikliminin Adana gibi olacağı ve Türkiye’de duş ve kahve arasında tercih zorunluluğu yaratacak kadar su sıkıntısı yaşanacağı paylaşıldı. Sınır Tanımayan Doktorlar İspanya Başkanı David Noguera ise oturumunda, kurumunun ilham verici hikâyelerinden bahsederek, özel sektör dahil olmak üzere tüm aktörlerin sınırları aşarak çözüm ortağına dönüşebileceğinin mesajını verdi.

Mehmet Okur’un konuşmacı olarak yer aldığı oturumda ise moderatörlüğü Televizyon Sunucusu ve Spor Yazarı Murat Murathanoğlu üstlendi. Mehmet Okur, 13 yaşına kadar kaleci olarak futbol oynamasını, boyunun uzaması sonrası ailesinin yönlendirmesiyle basketbola başlamasını, kariyerinde hep daha fazlasını hedefleyerek NBA’e gitmesini ve sonunda NBA’de kazandığı başarılarla All-Star’lığa kadar varan süreci katılımcılarla paylaştı.

Anomaly Global Operasyonlar Başkanı ve Partneri Karina Wilsher, Ebay’den 140 milyon dolarlık yat alınan, tüketici dünyasında %50’den fazla ürünün ilk defa Amazon’dan arandığı, her bireyin kendi sosyal medya hesabı için strateji geliştirdiği günümüzde yaratıcılık ve iletişim kanallarının dönüşümünden bahsetti.

Yaratıcılığın sadece bu konunun profesyonel aktörlerinin çalışmaları anlamına gelmediğini belirten Wilsher, yaratıcılığın artık, ürün tasarımında kullanılan yenilikçi düşüncelere, yeni iş modellerinde zekice kullanılan veriye, ve yaratılan yeni imkânlara dönüştüğünü açıkladı. Medya araçlarında sadece satın alınan ve ölçümlenen sınırların dışına çıktığını söyleyerek, elimizde dolaştırdığımız alışveriş poşetlerinin bile bir iletişim kanalı olduğunun altını çizdi. Burger King Küresel Marka Pazarlamasından Sorumlu Başkan Marcelo Pascoa ise sunumunda, pazarlamada, yapılmasında çekince görülen ve sonuçları kestirilemeyen projelerin harika sonuçlar verebileceğinden bahsetti. Efsane reklam ajansı David’den ayrılarak kendi bağımsız ajansını kuran Anselmo Ramos, en iyi işlerin bağımsız kurumlardan çıktığına dair olan inancıyla hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünün hikâyesini aktardı.

2008’den 2018’e Türkiye’de gençler üzerinden yapılan Konda Araştırması’nı sunan Bekir Ağırdır oturuma, hayat ve toplumun her zaman iyiye gittiğine dair yaptığı vurguyla başladı. Ağırdır, Türkiye’nin giderek metropolleşmesi, hem gençlerde hem ailelerde lise ve üniversiteli sayısının artmasına rağmen mutlu insan oranının 10 yılda %53’ten %51’e düştüğünü açıkladı. Gelir dağılımının bozulma eğilimine karşın, gençlerin geleceğe eskiye nazaran daha umutlu baktığının altını çizen sunumda ayrıca, gençlerin iş hayatına başlamasıyla bu umudun radikal bir biçimde törpülendiğini belirtti.

Gençlerde farklılıklara gösterilen saygı ve hoşgörünün arttığını belirten Ağırdır, kadınların kişisel hak ve özgürlüklerine bakışta da olumlu bir ilerleme olduğunu kaydetti. Tüm Türkiye yetişkinlerinin %68’inde akıllı telefon olduğunu aktaran Ağırdır, gençlerin %93’ünün sosyal medyada aktif olduğunu, geriye kalan %7’nin kırsalda yer aldığını konuşmasına ekledi.

Ogilvy Noor Başkan Yardımcısı Shelina Janmohamed ise Müslüman kadınları konu aldığı sunumuna; dünyanın tamamında her zamankinden daha yoğun hissedilen dönüşümle, markaların değişim geçirmeleri gerekliliği konusunda bir aydınlanma yaşadıklarını aktararak başladı. Müslümanların pazar payı içinde yer aldıkları güçlü hacim, genç Müslümanların da moderniteye duydukları inançla, genç Müslüman kadınların ekonomik anlamda daha da önemli figürlere dönüşeceği belirtildi. “Mülteciler, Entegrasyon ve Ekonomi” konusu ise Ipsos Türkiye Başkanı Vural Çakır moderatörlüğünde, BİM, İcra Kurulu Üyesi ve Genel Satınalma Komitesi Başkanı Galip Aykaç, Unilever Türkiye, Dondurma İçecek ve Gıda Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Seçkin ve Sima Al-Kanawati katılımıyla gerçekleşti.

Oturumda resmi olarak 3,6 milyon; gözlemcilere göreyse 4,5 milyon olan Suriyeli nüfusuyla Türkiye’nin şu anda dünyada en yüksek mülteci nüfusunu barından ülke olduğunun altı çizildi. Mülteci politikaları konusunda entegrasyon aşamasına gelindiği belirtilerek, ekonomide mültecilere yönelik sürdürülebilir bir kapsayıcılıktan bahsedebilmek için şirketlerin de elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı. Vakıfbank oturumu olan “Sınırları Aşan Kadınlar” başlığındaysa Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Vakıfbank Kurumsal İletişim Başkanı Arzu Örsel ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Oyuncuları yer aldı. Geçmişten bugüne kadınların hem öncü hem yardımseverlikleriyle birçok zorluğun üstesinden geldiğinin bahsedildiği oturumda, tarihte pek çok ilham veren örneğe sahip Anadolu kadınlarını, dünyada ve Avrupa’da sayısız kupa kazanan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’yla temsil etmenin gururu yaşandı.

Sınır tanımayan hikâyelerin aktarıldığı sunumlar ve oturumlarla farklı birçok yan etkinlik 9 Kasım’da da Brand Week Istanbul katılımcılarını bekliyor.

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