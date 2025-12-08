Habertürk
Habertürk
        Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Brann ile karşı karşıya geliyor. Son olarak sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 5 maçta 8 puan topladı. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Brann-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolsevelerler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Brann-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 20:56 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:56
        1

        Brann-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. 5 maçta aldığı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 20. sırada bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, Brann deplasmanında galip gelip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, "Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Brann maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

        3

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadelenin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor.

        5

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

