Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Brann ile karşı karşıya geliyor. Son olarak sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 5 maçta 8 puan topladı. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Brann-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolsevelerler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Brann-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
Brann-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. 5 maçta aldığı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 20. sırada bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, Brann deplasmanında galip gelip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, "Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Brann maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.