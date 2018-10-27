Brann - Rosenborg maç önü

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Brann, 28 Ekim 2018 Pazar günü Rosenborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 52 puanlı Brann 2. sırada bulunuyor, Rosenborg 54 puana sahip ve 1. sırada. Brann son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rosenborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 533 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brann kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Rosenborg sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Brann son hafta oynanan Tromsö maçında 2-2 berabere kaldı.

Rosenborg ise Odd Grenland maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Brann, 19 gol attı ve 8 gol yedi.

Rosenborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Rosenborg, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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