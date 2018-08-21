Brasil De Pelotas - Paysandu maçı heyecanı

Brezilya Serie B maçında Brasil De Pelotas ile Paysandu, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Brasil De Pelotas 23 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Paysandu 24 puanda ve 16. sırada. Brasil De Pelotas son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Paysandu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brasil De Pelotas kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Paysandu sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Brasil De Pelotas önceki hafta Criciuma mücadelesinde 3-2 kazandı.

Paysandu, Figueirense karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Brasil De Pelotas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Brasil De Pelotas, kendi sahasında 12 gol attı, 9 gol yedi.

Paysandu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Paysandu, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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