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        Haberler Dünyadan Breaking Bad yıldızından kendi cinayetini planlama itirafı

        'Breaking Bad' yıldızından kendi cinayetini planlama itirafı

        'Breaking Bad' dizisi yıldızı Giancarlo Esposito, henüz dizide rol almadan önce parasızlık yüzünden kendi cinayetini planlamak zorunda kaldığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:45
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        'Breaking Bad' dizisi yıldızı Giancarlo Esposito, parasızlık yüzünden bir zamanlar kendi cinayetini planladığını itiraf etti. 2009 ile 2011 arasında ünlü dizide 26 bölüm boyunca 'Gus Fring' karakterine hayat veren 65 yaşındaki ABD'li oyuncu, 2008'de iflas etmek üzere olduğunu, bu nedenle çocuklarına mali destek bulmak için kendisiyle ilgili çılgınca planları olduğunu anlattı.

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        Eski eşi Joy McManigal'den dört kızı olan ünlü oyuncu, katıldığı radyo programında, "Beynimdeki çıkış yolu şuydu: Biri intihar ederse hayat sigortası alınır mı? Karımın bunu neden sorduğum hakkında hiçbir fikri yoktu. Plan yapmaya başladım. Eğer beni öldürecek biri olsaydı, talihsizlik sonucu ölseydim, çocuklarım sigortayı alırdı" ifadesini kullandı.

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        "KENDİMİ YOK ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

        "Dört çocuğum vardı. Onların bir hayat yaşamalarını istedim. Zor zamanlardı. Kelimenin tam anlamıyla hayatta kalabilmeleri için kendimi yok etmeyi düşündüm" diyen Esposito, ölümü çıkış yolu olarak görürken, çocuklarının ömür boyu yaşayacağı travmaya sebep olmak istemediğini söyledi.

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        "Bu bir çıkış yolu olduğuna dair ilk işaretti ama ben burada çocuklarımın yanında olmayacaktım" diyen ünlü oyuncu; "Sonra bunun geçerli olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü onlara vereceğim acı, ömür boyu sürecek ve uzaklaşmaya çalıştığım nesiller arası travmayı daha da uzatacak, hayat boyu sürecek bir travma olacak" şeklinde konuştu.

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        'BREAKING BAD' HAYATINI KURTARDI

        "Tünelin ucundaki ışık Breaking Bad'di" diyen oyuncu, parasal sıkıntılar yaşadığı, hatta cinayetini planladığı dönemden bir yıl sonra diziye katıldı ve dünya çapında yıldızı parladı.

        'Breaking Bad'deki rolü ona 'The Mandalorian', 'The Boys', 'The Gentlemen' ve 'Parish' gibi dizilerin kapılarını açtı, kariyerinin gidişatı büyük ölçüde değişti.

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        Esposito, ayrıca 'Breaking Bad'in önceki hikâyesini anlatan devam dizisi 'Better Call Saul'da da 34 bölüm boyunca 'Gus' rolünü canlandırdı.

        #Giancarlo Esposito
        #breaking bad
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