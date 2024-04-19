'Breaking Bad' yıldızından kendi cinayetini planlama itirafı

'Breaking Bad' dizisi yıldızı Giancarlo Esposito, parasızlık yüzünden bir zamanlar kendi cinayetini planladığını itiraf etti. 2009 ile 2011 arasında ünlü dizide 26 bölüm boyunca 'Gus Fring' karakterine hayat veren 65 yaşındaki ABD'li oyuncu, 2008'de iflas etmek üzere olduğunu, bu nedenle çocuklarına mali destek bulmak için kendisiyle ilgili çılgınca planları olduğunu anlattı.