'Breaking Bad' yıldızından kendi cinayetini planlama itirafı

'BREAKING BAD' HAYATINI KURTARDI

"Tünelin ucundaki ışık Breaking Bad'di" diyen oyuncu, parasal sıkıntılar yaşadığı, hatta cinayetini planladığı dönemden bir yıl sonra diziye katıldı ve dünya çapında yıldızı parladı.

'Breaking Bad'deki rolü ona 'The Mandalorian', 'The Boys', 'The Gentlemen' ve 'Parish' gibi dizilerin kapılarını açtı, kariyerinin gidişatı büyük ölçüde değişti.