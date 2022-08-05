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Brent petrol 6 ayın en düşük seviyesini test etti! 5 Ağustos 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

Brent petrol fiyatı, 6 ayın en düşük seviyesini test ederken motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Küresel resesyon ve arz endişeleriyle düşüşünü sürdüren brent petrol varil fiyatı günü 94,12 dolar seviyelerinde tamamladı. İşte, 5 Ağustos brent petrol fiyatı...

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  • Brent petrol fiyatı 6 ayın en düşük seviyesini test etti! 5 Ağustos 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

    Brent petro fiyatı, Küresel resesyon (durgunluk) endişeleriyle yönünü aşağı çevirdi. Dün 97,66 dolara kadar yükselerek günü 94,12 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz gün son 6 ayın en düşük seviyesini test etti. Tarihi düşüşün ardından motorin ve benzin fiyatlarına indirim haberleri gelmeye başladı. Arz daralması endişeleriyle kısıtlı da olsa yükselişe geçen brent petrol fiyatında son durum takip ediliyor. İşte, 5 Ağustos petrol piyasalarında son durum... 
  • Brent petrol fiyatı 6 ayın en düşük seviyesini test etti! 5 Ağustos 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

    5 AĞUSTOS BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor.

    Dün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 94,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,08 dolardan alıcı buldu.

     

    Dün 93,72 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, arz daralması endişeleriyle kısıtlı da olsa yükselişe geçti.
  • Brent petrol fiyatı 6 ayın en düşük seviyesini test etti! 5 Ağustos 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

    Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.
  • Brent petrol fiyatı 6 ayın en düşük seviyesini test etti! 5 Ağustos 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

    Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.

    Talep tarafında, İngiltere Merkez Bankasının (BoE), son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık yükselişle yüzde 1,75 seviyesine çıkarması fiyatları olumsuz etkiliyor.
  • Brent petrol fiyatı 6 ayın en düşük seviyesini test etti! 5 Ağustos 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

    Piyasalar, bugün ABD ekonomisinde yaşanan teknik resesyonun gerçek anlamda bir ekonomik durgunluk olup olmadığına dair önemli bir sinyal verecek olan ABD'nin istihdam raporundaki verilere odaklandı.

    Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
  • Brent petrol fiyatı 6 ayın en düşük seviyesini test etti! 5 Ağustos 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). 

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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