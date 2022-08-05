Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.