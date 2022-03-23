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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 23 Mart 2022 petrol fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda dün 114-116 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, 23 Mart petrol fiyatları...

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    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 23 Mart 2022 petrol fiyatları

    Brent petrol kaç dolar? Brent petrol varil fiyatı tedarik sıkıntısı yaşanacağı korkusuyla yükselişini sürdürüyor. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağına dair haberlerin ardından petrol fiyatlarını yukarı çekti. İşte, 23 Mart 2022 petrol fiyatları..
  • 02
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 23 Mart 2022 petrol fiyatları

    23 MART BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırım endişesi petrol fiyatlarınının yönünü yukarı çevirdi.
  • 03
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 23 Mart 2022 petrol fiyatları

    Uluslararası piyasalarda dün 114-116 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol bugün 117 doların üzerini çıktı. ABD tipi ham petrol fiyatı ise 111 doları aştı. 

     
  • 04
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 23 Mart 2022 petrol fiyatları

    Brent petrolde teknik olarak 119,48 ile 121,86 dolar aralığının direnç, 117,10 ile 114,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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