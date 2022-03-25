Diğer tarafta ise Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin'le de yapabileceklerini söyledi.

Öte yandan, uzmanlar, ABD'nin Çin'e Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyarıda bulunmasına karşın, Çin'in Rusya'dan iskontolu petrol aldığına yönelik söylentilerin iki ülke arasında tansiyonu yükseltebileceği endişesinin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.