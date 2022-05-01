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Brent petrol fiyatları fırladı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

Brent petrol fiyatı, Uluslarası piyasada 29 Nisan Cuma günü 108 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ve FED etkisiyle ibresini yukarı yöne çeviren brent petrol varil fiyatı, petrol fiyatlarında zamı beraberinde getirdi. İşte, 1 Mayıs brent petrol varil fiyatı

  • 01
    Brent petrol fiyatları fırladı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Çin'de artan vaka sayıları ve Almanya'nın Rusya petrolüne ambargo uygulayan diğer AB ülkelerine katılma olsalığı brent petrol varil fiyatının yükselmesine neden oldu. Hafta başından bu yana yönünü yukarıya çeviren brent petrol fiyatı benzin fiyatlarına zam haberini beraberinde getirdi. Benzin fiyatlarına 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibariyle 1 lira 33 kuruş zammın ardından benzin fiyatları 20 TL'yi aştı. İşte, 29 Nisan Cuma günü 108 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol fiyatı...
  • 02
    Brent petrol fiyatları fırladı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    1 MAYIS BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

    ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artışına dair açıklamaları ve Çin'de ortaya çıkan yeni virüsün etkisini genişletmesi hafta içi petrol fiyatlarını 102 dolar seviyesine kadar geriletmişti. 
  • 03
    Brent petrol fiyatları fırladı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Almanya tarafından yapılan petrol ambargosu açıklaması brent petrol fiyatında artışa neden oldu. 

    Brent petrolün varili, 29 Nisan Cuma günü uluslararası piyasalarda 108 dolar seviyesinden işlem gördü.
  • 04
    Brent petrol fiyatları fırladı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Rus petrolüne bağlılığını dile getiren Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck; tam bir yasağa karşı çıksa da Rusya'dan petrol ithalatına yönelik bir AB ambargosu ile başa çıkabileceğini söyledi. Almanya'nın Rus petrolünü başka kaynaklarla değiştirmenin yollarını bulmayı umduğunu ifade eden Bakan Habeck'in açıklaması brent petrol fiyatının fırlamasına neden oldu.

    Uzmanlar Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in Rus petrol ambargosuna katılma yönündeki açıklamaları zaten gergin durumda bulunan küresel  ham petrol piyasasında arzı sıkılaştırabileceğini dile getirdi.
  • 05
    Brent petrol fiyatları fırladı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar? 1 Mayıs 2022 1 varil brent petrol kaç dolar?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). 

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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