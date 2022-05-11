Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn da Rus yayın kuruluşu Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanının olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.