Arz endişesinin kuvet kazanmasıyla birlikte yeniden yğkselişe geçen brent petrol fiyatı yeniden 110 dolar seviyesine yükseldi. Uzmanlar ise Brent petrolde teknik olarak 110,35 ile 112,94 dolar aralığının direnç, 107,76 ile 105,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.