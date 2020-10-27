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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 40,62 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 41,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta, ABD'de Zeta kasırgasının Meksika Körfezi'ne yaklaşmasıyla enerji şirketlerinin bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarını kapatmaya başlaması etkili oldu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 15,8, doğal gaz üretiminin ise yüzde 6 azaldığını bildirdi.

Öte yandan, Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi ise fiyatlardaki yükselişi belli ölçüde kısıtlıyor.

Günlük yaklaşık 500 bin varil üretim seviyesine ulaşan Libya, toplam petrol üretimini iki hafta içinde günlük 800 bin varile, 4 hafta içinde de günlük 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43,4 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 7,9 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,4 milyon vakayla Brezilya izledi.

Brent petrolde teknik olarak 41,16 ile 41,24 dolar aralığının direnç, 41,08 ile 41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.