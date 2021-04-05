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Brent petrolün varili 64,03 dolar

Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 64,03 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 64,03 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 64,03 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 64,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,72 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olan mutasyon riski ve yeni dalga endişeleri talepteki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarının baskılanmasına yol açıyor.

Aşılama çalışmaları beklenenden yavaş ilerleyen birçok Avrupa ülkesinde salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar uygulanıyor.

Fransa'da Paris'in de içinde bulunduğu 19 bölgede kısa süre önce sokağa çıkma kısıtlaması kararına rağmen salgının kötü gidişatının devam etmesi ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda, 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 haftalığına ülke genelinde uygulanıyor. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi.

İtalya ise hafta sonu Paskalya Günü kutlaması sebebiyle ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulandığı kırmızı bölge kapsamına alındı. Zorunlu haller dışında halkın sokağa çıkmasının da kısıtlandığı uygulama yarına kadar sürecek.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Nisan'da aldığı mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,23 ile 64,49 dolar aralığının direnç, 63,97 ile 63,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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