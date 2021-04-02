Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 64,67 dolar

Dün 64,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,07 artışla 64,67 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 64,67 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,07 artışla 64,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı'nda, gelecek üç ay süresince günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yapılacağı bildirildi.

Buna göre, OPEC+ ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.

Suudi Arabistan, şubatta açıkladığı günlük 1 milyon varillik gönüllü ek kesintiyi ise kademeli olarak kaldıracak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantıdaki konuşmasında, mayıs için günlük 250 bin, haziran için 350 bin ve Temmuz'da ise 400 bin varil artışa gideceklerini söyledi. Buna göre, OPEC+ grubunun temmuzda üretim kesintisi yaklaşık 5 milyon 800 bin varil seviyesinde olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıklaması da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi destekledi.

Avrupa'da, artan Kovid-19 vakaları, yeni kısıtlamalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konusundaki endişelere rağmen Avro Bölgesi'nde mart ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde kaydedilen hızlı yükseliş petrol talebinin de benzer bir toparlanma içine gireceği beklentilerini artırarak petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 719 bine yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 65,81 ile 66,72 dolar aralığının direnç, 63,22 ile 61,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OPEC petrol kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracak
ENERJİOPEC ülkeleri anlaştı
OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı
ENERJİGünlük petrol üretimini artırma kararı
Kuzey Akım 2'nin yüzde 95'i tamamlandı
ENERJİYüzde 95'i tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
ENERJİGövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
Brent petrolün varili 63,20 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş sürdü
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
ENERJİDoğal gaza yüzde 1 zam
Benzin zammı ÖTV'den karşılandı
ENERJİBenzinde ÖTV düzenlemesi
Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı
ENERJİTürkali-2 kuyusu 4 bin metreye yaklaştı
Doğal gazda 'basamak tipi' tarife
ENERJİDoğal gazda 'basamak tipi' tarife