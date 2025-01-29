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        Haberler Bilgi Spor Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Brest - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

        Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Arda Güler forma giyecek mi?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan sıralamasının şekilleneceği son haftaya girildi. Ligin 8. haftasında Real Madrid, Brest'e konuk olacak. Salzburg karşısında aldığı galibiyetle rahat bir nefes alan eflatun-beyazlılar, kazanarak ilk 8 şansını zorlamak istiyor. Fransız ekibi ise bu sezon Avrupa'da ortaya koyduğu performansla ilk 24 için iddialı konumda yer alıyor. Milli futbolcu Arda Güler Ancelotti'den forma beklerken futbolseverler ''Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Brest - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:15
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        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonunda son hafta maçlarının ardından puan tablosuna göre play-off ve son 16 turu oynayacak takımlar belli olacak. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise Avrupa’ya veda edecek. Ancelotti’nin öğrencileri, ilk 8 iddiasını sonuçlandırarak play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselmek istiyor. Brest mücadelesi öncesinde eflatun-beyazlılarda gözler milli yıldız Arda Güler’e çevrildi. Peki Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayın kanalı, saati ve merak edilen tüm detayları haberimizde…

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        BREST - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Brest ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.

        Puan sıralamasını yakından ilgilendiren kritik mücadele, 29 Ocak Çarşamba bugün saat 23.00’te başlayacak.

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        BREST - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Du Roudourou Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Sor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Brest: Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque

        Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Bellingham; Arda, Mbappe, Rodrygo

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        BREST - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

        TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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        6

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Ancelotti yönetimindeki Real Madrid’de mücadele eden milli oyuncu Arda Güler istediği süreleri bulamıyor. Genç yıldız bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 karşılaşmada sadece 873 dakika süre bulunurken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

        Arda Güler, Brest karşılaşmasında Ancelotti’den forma bekleyiyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak.

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        VİNİCİUS JUNİOR CEZALI

        Salzburg karşısında kart gören Vinicius Junior, Brest mücadelesinde kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Fransız ekibinde ise Real Madrid karşısında Bradley Locko, Bradley Loçko ve Jordan Amavi’nin kadroda olması beklenmiyor.

        REAL MADRİD 12 PUAN TOPLADI

        Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet alırken 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Savunma hattında problem yaşayan Ancelotti’nin ekibi rakip fileleri 17 kez sarsarken kalesinde ise 12 gol gördü.

        Brest ise Devler Ligi arenasında çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fransız ekibi puan sıralamasında 13. basamakta bulunuyor.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÜST TURA NASIL ÇIKILIR?

        Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

        9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

        Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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