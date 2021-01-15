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Brezilya'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı 'kaygı verici', İngiltere seyahatleri yasakladı

Brezilya'nın Amazon bölgesinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantının "kaygı verici" olduğu, bu bölgeden Japonya'ya seyahat eden dört kişide de yeni varyantın tespit edildiği belirtildi.

Brezilya'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı 'kaygı verici', İngiltere seyahatleri yasakladı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Brezilya'nın Amazon bölgesinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantının "kaygı verici" olduğu belirtildi.

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma merkezi olarak bilinen ve Brezilya hükümetine bağlı olan Oswaldo Cruz Vakfı'nda (Fiocruz) yeni koroanvirüs varyantı ile ilgili araştırma yapan yetkili Felipe Naveca, virüsün kaynağının "Amazon eyaletinde olduğu şüphesiz" diye konuştu.

Yeni varyantın, Amazon bölgesinden Japonya'ya seyahat eden dört kişide de tespit edildiği belirtildi.

BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson'a konuşan Naveca, yeni varyantın İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanan varyantlardan ayrı geliştiğini, ancak mutasyonlarda bazı benzerlikler olduğunu söyledi.

Yetkili, "Bu mutasyonların bazıları daha yüksek bulaşma oranları ile ilişkili ve bu da kaygı verici" dedi.

Uzmanlar, İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen diğer yeni varyantların daha bulaşıcı olduğunu, ancak hastalığın daha ağır seyretmesine veya daha öldürücü olmasına dair bir veri olmadığını vurgulamıştı.

Naveca, mevcut Covid-19 aşılarının yeni varyant üzerinde daha az etkili olacağını gösteren herhangi bir veri bulunmadığını belirterek, "Bu soruya yanıt bulmak için daha fazla numunenin dizilimini incelemek gerektiğini" söyledi.

Naveca, virüsün yayılmasını önlemek için "dolaşımını engellememiz gerekir, zira bu şekilde ona evrilme fırsatı veriyoruz" diyerek, hijyen, mesafe ve maske konusunda uyarıları tekrarladı.

Yeni varyant ilk olarak Amazon eyaletinin en büyük şehri Manaus'ta tespit edildi.

Yetkililer, sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini belirtiyor.

Amazon valiliği, vaka sayılarında ve can kaybında artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Manaus'ta ortaya çıkan vaka artışlarına öncelik verileceğini kaydetti.

İngiltere, Güney Amerika'dan seyahatleri yasakladı

İngiltere hükümeti, Güney Amerika, Portekiz ve Kabo Verde'den seyahatleri yasakladığını açıkladı.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı.

Vaka sayıları bakımından Brezilya 8 milyon 256 bini aşkın vaka ile ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. 206 bine yakın can kaybı ile de ABD'nin ardından kinci sırada.

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