Brezilya'da Zoom toplantısında kamera açıkken cinsel ilişkiye girdiler

Brezilya'da, Rio de Janeiro kentinin belediye meclisinin Zoom uygulaması aracılığıyla düzenlenen toplantısına katılanlar, bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlara şahit oldu.

Rio de Janerio belediye meclisi, üniversite öğrencilerine salgın sürecinde ücretsiz yemek verilmesini tartışmak için Zoom uygulamasında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda kamerayı kapatmayı unutan katılımcı, toplantıya katıldığı odadaki kadınla ilişkiye girdiği görüntülendi. Meclis üyeleri Leonel Brizola, Babá ve Célio Lupparelli, hiçbir şey olmamış gibi davrandılar ve çalışmaya devam ettiler.

Toplantıya başkanlık eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nden Leonel Brizola, "Kamera açıkken cinsel ilişkiye girdiklerini fark ettik ancak gündemimizdeki önemli konuyu tartışmaya devam ettik. Öğrencilere yemek verilmesi çok daha önemli bir konu. Cinsel ilişkiye giren çifti görünce görüşmenin sorumlusundan onların görüntüsünü kaldırmasını rica ettik." ifadelerini kullandı.