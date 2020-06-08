AA

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin eyalet valileri ve belediye başkanlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, "Yüksel Federal Mahkemenin (STF) kararına uygun olarak, salgınla mücadele kapsamında alınacak önlemlerin (işletmelerin kapatılması, karantina gibi) tamamen valilerin ve belediye başkanlarının sorumluluğu altında olduğunu ulusa hatırlatırım." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, "Hükümetimiz yalnızca virüsle mücadele için değil aynı zamanda işsizliğin önüne geçmek için de yüz milyarlarca real ayırdı." ifadesine yer verdi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelmesine rağmen, Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Ülkede karantina uygulamayan ve bunu uygulayan valileri hedef alan Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş ve salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede sağlık bakanı bir ayda 2 kez değişmişti.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının rastlandığı Brezilya'da 37 bin 312 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 685 bin 427 kişide görüldü.