Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, kalça ameliyatı oldu

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, kalça ameliyatı oldu

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, kalça ameliyatı oldu Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya başarılı bir kalça ameliyatının gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkent Brasilia'daki Suriye-Lübnan hastanesi yetkililerinden yapılan açıklamada, Lula da Silva'ya 29 Eylü'de kalça protezi ameliyatının yapıldığı ve devlet başkanının kendisini iyi hissettiği kaydedildi.

Açıklamada, Lula da Silva'nın Sao Paulo'dan gelen özel sağlık ekiplerinin gözetiminde tedavisine devam edileceği belirtildi.

78 yaşındaki Lula da Silva'ya fizik tedavisi uygulanacağı aktarılan açıklamada, salı günü yapılacak kontrollerin ardından Devlet Başkanı'nın taburcu edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

Brezilya basına göre, özellikle Ekim 2022 devlet başkanlığı kampanyasından bu yana kalça eklemleri ağrısından şikayet eden Lula da Silva'nın son günlerde rahatsızlığının arttığı iddia ediliyor.

Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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