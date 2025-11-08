Habertürk
        Brezilya Grand Prix'sinde zafer Norris'in

        Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Giriş: 08.11.2025 - 19:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:13
        Brezilya Grand Prix'sinde zafer Norris'in!
        McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışını birinci sırada tamamladı.

        Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

        Sprint yarışında Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görüp 8 puanı hanesine yazdırdı.

        Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncü oldu.

        McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 6. turda bariyere çarparak yarışa veda etmek zorunda kaldı.

        Yarış, yarın TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.

