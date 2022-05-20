Brezilya lideri Bolsonaro, Elon Musk ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Brezilya lideri Bolsonaro, Elon Musk ile görüştü
ABONE OL

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Elon Musk ile görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesini ziyaret eden Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk ile Sao Paulo şehrinde bir araya geldi.

Brezilya lideri Bolsonaro, Elon Musk ile görüştü
Brezilya lideri Bolsonaro, Elon Musk ile görüştü
0:00 / 0:00
AA

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "(Brezilya İletişim Bakanı) Fabio Faria'nın daveti üzerine Brezilya'yı ziyaret eden Elon Musk ile görüştüm. Diğer konuların yanı sıra bağlantı, yatırımlar, inovasyon ile Amazon'umuzun korunmasını güçlendirmek için teknoloji kullanımı ve Brezilya'nın ekonomik potansiyelini gerçekleştirme konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Musk da Twitter hesabından, "Kırsal alanlardaki 19 bin internete erişimi olmayan okul için Starlink'in uzaya fırlatılması ve Amazon'un çevre izlemesi için Brezilya'da olmaktan çok heyecanlıyım!" açıklamasında bulundu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Macron'un yeni hükümeti açıklandı
DÜNYA Macron'un yeni hükümeti açıklandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Maymun çiçeği vakaları sonrası ABD ve İngiltere'den aşı hamlesi
DÜNYA Maymun çiçeği vakaları sonrası ABD ve İngiltere'den ...
ABD: "Türkiye'nin endişeleri giderilebilir"
DÜNYA NATO tartışmasına ABD’nin bakışı
Aliyev ve Paşinyan üçüncü kez Brüksel'de bir araya gelecek
DÜNYA Aliyev ve Paşinyan 3. kez Brüksel'de bir araya ...
Son dakika haberi: The Economist'ten dikkat çeken kapak: "Yaklaşan gıda felaketi"
DÜNYA The Economist yazdı: "Yaklaşan gıda felaketi"
ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi
DÜNYA ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay ...
Son dakika haber: Rusya'dan Finlandiya'ya flaş doğalgaz hamlesi
DÜNYA Rusya'dan Finlandiya'ya doğalgaz hamlesi
Rusya'dan kritik NATO açıklaması! - Dünyadan Son Dakika Haberleri
DÜNYA Rusya'dan kritik NATO açıklaması
Son dakika: Rus Devlet Duması'ndan orduya katılma yaşı hamlesi
DÜNYA Rus Devlet Duması'ndan askerlik yaşı hamlesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.