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        Haberler Ekonomi Enerji Brezilya OPEC+ grubuna dahil olacak - Enerji Haberleri

        Brezilya OPEC+ grubuna dahil olacak

        Brezilya'nın Ocak 2024 itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna katılacağı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 08:07 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:07
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        Brezilya OPEC+ grubuna katılacak
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        Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevirim içi düzenlenen 36. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

        OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, ocak 2024'ten itibaren OPEC+ grubu ittifakına dahil olacak Brezilya'nın Maden ve Enerji Bakanı Alexandre Silveira'nın toplantıya katılımının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

        Açıklamada, taraf ülkelerin istikrarlı ve dengeli bir petrol piyasası sağlamaya yönelik devam eden taahhütlerinin teyit edildiği kaydedildi.

        Mevcut petrol piyasası temelleri ışığında, grubun, 4 Haziran'daki 35. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına bağlı kalacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu karar doğrultusunda, Angola, Kongo ve Nijerya'nın gelecek yılki üretim seviyesinin yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

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        Açıklamada, 37. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nın 1 Haziran 2024'te Viyana'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

        EK ÜRETİM KESİNTİSİ

        OPEC'ten yapılan açıklamada, bazı üye ülkelerin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü ek üretim kesintisine gideceği belirtildi.

        Buna göre, gelecek yılın ilk çeyreğinde Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil, Irak günlük 223 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri günlük 163 bin varil, Kuveyt günlük 135 bin varil, Kazakistan günlük 82 bin varil, Cezayir günlük 51 bin varil, Umman günlük 42 bin varillik üretim kesintisine gidecek.

        Söz konusu gönüllü kesintiler, piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli olarak azaltılacak.

        Öte yandan Rusya da nisan ayından bu yana uyguladığı günlük 500 bin varil gönüllü kesintisine gelecek yılın ilk çeyreğinde devam edecek. Grubun toplam üretim kesintilerine ek olacak bu kesintinin 300 bin varili ham petrol, 200 bin varili ise rafine ürünlerden oluşacak ve ülkenin ihracatından düşülecek.

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        OPEC+ grubu, 5 Ekim 2022'de gerçekleştirdiği 33. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı almıştı.

        Daha sonra, 3 Nisan 2023'te 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ise bazı üye ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceği duyurulmuştu.

        Grup, 4 Haziran'daki 35. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda günlük yaklaşık 3,6 milyonu varili aşan üretim kesintisine 2024'ün sonuna kadar devam etmek üzere anlaşmıştı.

        Söz konusu toplantıda, ayrıca, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ülkesinin gönüllük olarak günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine gideceğini belirtmişti. Suudi Arabistan daha sonra gönüllü üretim kesintisini yıl sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

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