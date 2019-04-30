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Brezilyalı model Caroline Bittencourt, Ilhabela Adası açıklarında çıkan fırtına nedeniyle okyanusa düşen yavru köpeklerini kurtarmak isterken yaşamını yitirdi. 37 yaşındaki modelin cansız bedeni Sao Paulo'nun kuzey bölgesindeki Cigarras Plajı yakınlarında bulundu.
Eşini kurtarmak için denize atlayan Jorge Sestini ise yaklaşık üç saat sonra kurtarıldı.
Yetkililer, fırtınanın tekneyi döndürdüğünü ve yavruların bu sırada tekneden düştüğünü bildirdi.
Çiftin yakın arkadaşları Can Saad, "Caroline rüzgar nedeniyle suya düşen iki yavru köpeği kurtarmak için denize atladı. Teknede ondan başka sadece eşi ve yavru köpekleri vardı. Jorge, onu kurtarmak için suya atladı, ancak fırtına nedeniyle birbirlerinden ayrıldılar. Jorge, hayatta kalmak için üç saat boyunca sahile doğru yüzmek zorunda kaldı" dedi.
Caroline'ın 17 yaşındaki tek çocuğu Isabelle Bittencourt, Instagram hesabından başsağlığı ve destek mesajları için minnettar olduğunu belirtti.
Ocak ayında evlenen çift, 'güzel ada' anlamına gelen, Sao Paulo yakınlarındaki büyük bir ada olan Ilhabela'nın yakınında tekne yolculuğu yapıyordu.
Sao Paulo Moda Haftası'nda düzenli olarak podyuma çıkan model, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ile Daniella Cicarelli'nin 2005 yılındaki düğünlerinden ayrılması istendiğinde manşetlere geçmişti.
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