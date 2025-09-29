Habertürk
        Brisa, yapay zekâda güven standardını belgeledi

        Brisa, Türkiye'de yapay zekâda güven standardını belgeleyen ilk sanayi şirketi oldu. Şirketin almaya hak kazandığı ISO 42001 sertifikasını tüm sektörler arasında ise yalnızca 3 şirket almış bulunuyor

        Giriş: 29.09.2025 - 17:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:48
        Yapay zekâda güven standardını belgeledi
        Brisa, yapay zekânın güvenli ve etik yönetimini belgeleyen ISO 42001 sertifikasını alarak, Türkiye'de bu belgeye akreditasyonlu olarak sahip ilk sanayi şirketi olduğunu duyurdu. Verilen bilgiye göre, tüm sektörler arasında ise yalnızca 3 şirket bu belgeyi akreditasyonlu olarak almış bulunuyor.

        ISO 42001, yapay zekâ uygulamalarında şeffaflık, hesap verebilirlik, risk yönetimi, veri gizliliği ve insan merkezli tasarım gibi uluslararası standartları güvence altına alıyor.

        Brisa Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tacettin, "Yapay zekâ yönetiminde uluslararası standartları temsil eden ISO 42001 belgesini alarak dijital dönüşüm vizyonumuzu bir adım daha ileri taşıdık. Bu adım, şirketimizin dijital dönüşüm hedefinin yalnızca teknoloji üretmekle sınırlı olmadığını; etik, şeffaf ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla ülkemizde öncü olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'deki yapay zekâ ekosistemine katkı sunarken sektörel ve akademik iş birliklerine de daha açık hale geliyoruz. Sanayi sektöründe bir ilke imza atmak, küresel rekabette gücümüzü artıran stratejik bir gelişme" dedi.

        Brisa, ISO 42001 çerçevesini üretim, mobilite çözümleri ve yetkinlik gelişimi gibi alanlarda uygulayacağı kaydedildi.

