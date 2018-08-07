Brisbane Roar - Melbourne Heart maçı rakamları

Avustralya FFA Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Brisbane Roar, 07 Ağustos 2018 Salı günü Melbourne Heart takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:30. Brisbane Roar, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Melbourne Heart, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Brisbane Roar galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Melbourne Heart galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Brisbane Roar son hafta oynanan Perth Glory maçında 2-3 kazandı.

Melbourne Heart ise Wellington Phoenix maçında 2-1 yenildi.

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