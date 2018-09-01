Bristol City - Blackburn Rovers sahaya çıkıyor

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Bristol City, 02 Eylül 2018 Pazar günü Blackburn Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Bristol City 8 puanla 9. sırada, Blackburn Rovers 9 puanla 5. sırada bulunuyor. Bristol City son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Blackburn Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 614 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bristol City kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Blackburn Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Bristol City önceki hafta Reading mücadelesinde 2-3 yenildi.

Blackburn Rovers, Newcastle United karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Bristol City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bristol City, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Blackburn Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Blackburn Rovers, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ