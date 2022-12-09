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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bruce Willis hakkında yeni iddia!

'Afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan Bruce Willis, eski eşi Demi Moore ve kızları ile yeniden bir araya geldi. Willis'in sağlığının giderek bozulduğu ve ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediği ileri sürüldü

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  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten (67) kötü haber gelmişti. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu. Ünlü aktör, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİYLE BULUŞTU

    'Mavi Ay', 'Zor Ölüm' ve 'Ucuz Roman' gibi projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Willis, 2000 yılında yollarını ayırdığı eşi Demi Moore ile bir araya geldi. Oyuncu, kızı Tallulah'ın sosyal medya paylaşımıyla yeniden adından söz ettirdi.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    DOSTLUKLARI SÜRÜYOR

    Bu evliliklerinden Rumer, Tallulah ve Scout adlı üç kızı olan Willis ile Moore, dostluklarının her zaman devam ettiğini sık sık dile getiriyordu.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    "DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR"

    Ayrıca RadarOnline'ın haberine göre; aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini ifade etti. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği öne sürüldü.

    "HER ANIN TADINI ÇIKARIYORLAR"

    Bir kaynağın, "Onun sonsuza dek burada olmayacağını biliyorlar. Bu nedenle her anın tadını çıkarıyorlar" dediği belirtildi.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    EŞİNDEN AÇIKLAMA

    Bruce Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği eşi Emma Heming da oyuncunun hastalığının kendi akıl sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    "Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette..." diyen Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirdi.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    "AİLEME HİÇ YARAR SAĞLAMADI"

    43 yaşındaki model, "Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi. Bu da aileme hiç yarar sağlamadı" şeklinde konuşan Emma Heming, "Birisi bana kısa bir zaman önce, 'Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin' demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı" dedi.

    Hemming, verdiği röportajda artık kendi ‘temel ihtiyaçlarına’ da odaklanacağını ifade etti.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    'AFAZİ' HAKKINDA

    Afazi', beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.

    BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI

    Öte yandan Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    'MAVİ AY' DİZİSİYLE TANINDI

    Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,5 milyar dolar gişe yaptı.

    Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.

    Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki 'David Addison' rolüyle üne kavuştu.
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    İŞTE ROL ALDIĞI BAŞLICA FİLM VE DİZİLER

    1980 The First Deadly Sin-Lokantaya giren adam

    1980 A Guru Comes Extra

    1982 The Verdict

    1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

    1987 Blind Date Walter Davis

    1988 Sunset Tom Mix

    1988 Die Hard John McClane

    1989 In Country Emmett Smith

    1989 Look Who's Talking Mikey (Seslendirme)

    1989 That's Adequate Himself

    1990 Die Hard 2 John McClane

    1990 Look Who's Talking Too Mikey (Seslendirme)

    1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

    1991 Mortal Thoughts James Urbanski

    1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    TV DİZİLERİ

    1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

    1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

    1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

    1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid (Seslendirme)

    1997 Mad About You Amnesia Patient, "The Birth Part 2"

    1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

    2000 Friends Paul Stevens (Üç bölüm)

    2002 True West Lee Televizyon filmi

    2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"
  • Bruce Willis hakkında yeni iddia! 'Afazi' hastalığına yakalanmıştı - Magazin haberleri

    YAPIMCISI OLDUĞU ESERLER

    1988 Sunset (Yardımcı yapımcı)

    2002 The Crocodile Hunter: Collision Course (Yapımcı)

    2007 The Hip Hop Project (Yardımcı yapımcı)

    Fotoğraflar: Reuters, AP, Instagram

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