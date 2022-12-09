Bruce Willis hakkında yeni iddia!

"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR"

Ayrıca RadarOnline'ın haberine göre; aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini ifade etti. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği öne sürüldü.

"HER ANIN TADINI ÇIKARIYORLAR"

Bir kaynağın, "Onun sonsuza dek burada olmayacağını biliyorlar. Bu nedenle her anın tadını çıkarıyorlar" dediği belirtildi.