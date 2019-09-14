'Tek isteğim Metehan'a rahat yemek yedirmek'

2014 yılında dünyaya gelen Metehan İleri, 6 aylıkken doktora götürüldü. Doktor, Metehan'da kas gevşekliği olduğunu ailesine söyledi. Ailesi tarafından evde fizik tedavi uygulanan Metehan, 9 aylıkken kafasını yarı tutarken, 13 aylıkken kafasını normal bir çocuk gibi tutamamaya başladı. Ailesi tarafından bir kez daha doktora götürülen Metehan'a fizik tedavi raporu verildi. Fizik tedaviye başlayan Metehan'da ilerleme sağlandı. 18 aylıkken oturmaya başlayan Metehan İleri, 13 kelime kullanırken yavaş yavaş konuşmamaya başladı. 3 sene hastalığına teşhis konulamayan Metehan'a 1,5 yıl önce brunner sendorumu teşhisi konuldu.

Anne Senem İleri, Metehan'ın geceleri uyumadığını, her yemekten sonra sancı yaşadığını ve ağladığını ifade etti.

Metehan'ın bağırsaklarının çalışmamasından dolayı emilim olmadığını doktora gittiklerinde öğrendiklerini anlatan İleri, "Bunu İstanbul'da bir profesöre götürdük ve orada öğrendik. Genetik tahlil yaptırdık. 4 ay sonra yurt dışından gelen sonuna göre, Metehan'da brunner sendromu hastalığı olduğu söylendi. Metehan'ın yürüyüp, konuşabilmesi için gıda takviyelerinin olması lazım. Çünkü bağırsak emilim yapıp, beyne göndermiyor. Yaşı büyüdükçe Metehan geriliyor. Takviyeleri de yurt dışından temin ediyoruz, maalesef hiçbiri Türkiye'de değil. Yurt dışından gelen takviyelerinde birçoğunun ülkeye girişi yasak. Takviye olmayınca Metehan'ın bağırsaklarında sindirim olmuyor. Bu nedenle de Metehan geceleri uyumuyor, sürekli ağlıyor. Yemek yediremiyorum çünkü yediği her şey ona sıkıntı oluyor" dedi.

Anne İleri, Metehan'ın hayatına devam edebilmesi için bağırsaklarının çalışmasının gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Türkiye'de iyi bir doktorun Metehan'ı iyi bir tedaviyle hayata döndürmesini bekliyorum. Çünkü doktorumuz şunu söyledi; bağırsaklar daha kötü oldukça Metehan'da kötüleyecek. Metehan ilerleyemeyecek ve sonunda kaybedeceğiz. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Devletimize ve yüreği temiz hayırsever insanlara sesleniyorum; Metehan'ı hayatta tutalım. Benim anne olarak tek isteğim ona rahat yemek yedirmek. Gidebildiğim her yere Metehan'ı götürmek istiyorum. Engelli puseti almak istiyoruz maalesef alamıyoruz. Metehan'a çok iyi gelen ilaçlar var, bu ilaçlar yurt dışından geliyor maalesef bu ilaçları da artık alamıyoruz."

Metehan'ın birçok yemeğin ve meyvenin tadını bilmediğini kaydeden İleri, "Metehan pirincin, patatesin tadını hiç bilmez. Metehan hiç çikolata yiyemedi. Meyve suyu hiç içemedi. Bir çocuk dondurmayı çok sever ama Metehan hiç yiyemedi. Biz yazın Metehan ile çocukların çok olduğu ve dondurma yedikleri yere gitmeyiz. Metehan'ı hayata döndürmek için anne-babası olarak çok çabalıyoruz ancak bir yerde artık tıkandık. Ben çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Bende çocuğumun topluma karışmasını istiyorum. Çocuğumun konuşmasını istiyorum. Bunlar için yol var" dedi.