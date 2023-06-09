Cranston, "Son 24 yıldır Robin hayatını bana göre ayarlamak zorunda kaldı. Bu durumu dengelemek istiyorum. O bunu hak ediyor" ifadesinde bulundu.

Oyuncunun gelecek planları arasında Fransa'ya yerleşmek de var.



67 yaşındaki oyuncu, yeni arkadaşlar edineceğini ve senaryo okumayacağını söylerken "İş hakkında düşünmeyeceğim. Telefonlara bakmayacağım" dedi.