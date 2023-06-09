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Bryan Cranston oyunculuğa ara verecek

Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen 'Breaking Bad'de 'Walter White' karakterine hayat veren Bryan Cranston, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cranston, 2026 yılında bir süre oyunculuğa ara vereceğini duyurdu

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  • Bryan Cranston oyunculuğa ara verecek - Magazin haberleri

    Wes Anderson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Asteroit Şehir' filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bryan Cranston, emeklilik planıyla ilgili konuştu.
  • Bryan Cranston oyunculuğa ara verecek - Magazin haberleri

    40 seneden uzun bir süredir oyunculuk yapan Emmy ödüllü Cranston, 2026 yılında oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.
  • Bryan Cranston oyunculuğa ara verecek - Magazin haberleri

    Eşi Robin Dearden ile daha çok zaman geçirmek istediğini açıklayan Cranston, GQ dergisine verdiği röportajda 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını söyledi.
  • Bryan Cranston oyunculuğa ara verecek - Magazin haberleri

    Cranston, "Son 24 yıldır Robin hayatını bana göre ayarlamak zorunda kaldı. Bu durumu dengelemek istiyorum. O bunu hak ediyor" ifadesinde bulundu.

    Oyuncunun gelecek planları arasında Fransa'ya yerleşmek de var.

    67 yaşındaki oyuncu, yeni arkadaşlar edineceğini ve senaryo okumayacağını söylerken "İş hakkında düşünmeyeceğim. Telefonlara bakmayacağım" dedi.
  • Bryan Cranston oyunculuğa ara verecek - Magazin haberleri

    Cranston, 'Breaking Bad'de canlandırdığı 'Walter White' karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştı.

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