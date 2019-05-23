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Bryant Dunston 2 yıl daha Efes'te

Anadolu Efes başantrenör Ergin Ataman'dan sonra yıldız pivotu Bryant Dunston'ın da sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Bryant Dunston

BRYANT DUNSTON'IN KARİYERİ

2008 yılında Fordham Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2010 yılına kadar Güney Kore’nin Mobis Phoebus takımında görev yapan Dunston, 2010-11 sezonunda Yunanistan’ın Aris ve İsrail’in Bnei Hasharon takımlarında forma giydi. 2011-12 sezonunda yine İsrail’de bu kez Hapoel Holon takımında görev yapan Amerikalı oyuncu, bir sezon sonra İtalya’nın Varese takımının yolunu tuttu. 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında ise Yunanistan’ın Olympiacos takımında forma giyen Dunston, 2015-16 sezonu başında Anadolu Efes’e transfer oldu.

TRT Spor'un haberine göre 2010 yılında Mobis Phoebus takımı ile Kore Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan Dunston, ayrıca maç başına 2,3 blok ile bu kategoride zirvede yer aldı. Amerikalı oyuncu 2012-13 sezonunda maç başına 2,1 blok ile bu kez İtalya Ligi’nin blok kralı oldu. Dunston, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Euroleague’in “en iyi savunmacısı” seçildi. Euroleague’de 2013-14 sezonunu maç başına 1,31 blok ile zirvede tamamlayan Dunston, 2013’te Olympiacos ile Intercontinental Cup ve 2014-15 sezonunda da Yunan Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Amerikalı oyuncumuz 2015-16 ve 2018-19 sezonu başında Anadolu Efes’te Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2017-18 sezonunda ise Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Dunston, 2016-17 sezonunda Turkish Airlines Euroleague’de normal sezonda aldığı 84 hücum ribaundu ile 2014-15 sezonunda 83 ribaunt alan Kızılyıldızlı Boban Marjanovic’in rekorunu kırarak Euroleague’de normal sezonda en çok ribaunt alan oyuncu olmuştu. 2017-18 sezonunda ise Turkish Airlines Euroleague’de maç başına yaptığı 1,7 blok ile sezonun en çok blok yapan ismi oldu.

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague’de 30 maçta forma giyen Dunston maç başına 28:10 dakika ortalama süre alarak maç başına 10,2 sayı, 5,4 ribaunt, 1,3 asist ve 1,7 blok ortalamaları tutturdu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise 35 karşılaşmada görev alan Amerikalı oyuncumuz maç başına 31:01 dakika süre alarak 10,7 sayı, 6,5 ribaunt, 1,6 asist ve 1,6 blok ortalamaları ile mücadele etti.

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