BTÜ, ihtiyacı olan öğrencilerine bilgisayar ve internet paketi gönderdi

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BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle örgün eğitimden uzaktan eğitime geçen üniversitede ihtiyacı olan öğrencilere bilgisayarın yanı sıra internete erişim paketleri de gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, salgın döneminde teknoloji ve dijital ortamın tüm kanallarını öğrenciler için kullandıklarını kaydetti.

Karademir, tüm öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminden fırsat eşitliği içerisinde faydalanmasını da önemsediklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"Bu doğrultuda ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz 22 öğrencimize, kargo ücretleri de bize ait olmak üzere bilgisayarlar göndererek uzaktan eğitimden faydalanabilmelerini sağladık. Benzer şekilde YÖK'ün sunduğu internet erişim paketlerine ilave olarak üç ayrı GSM operatörü ile görüşerek 700'e yakın öğrencimize 8 GB internet erişim paketi sağladık. Öğrenci topluluk başkanlarımız canlı çevrimiçi toplantılar gerçekleştirerek bu süreçte karşılaştıkları sıkıntı ve tereddütleri ilk elden çözmeye gayret ediyoruz. Yeni bir üniversite olarak krize en iyi şekilde adapte olarak öğrencilerimize mağduriyet yaşatmayacak uygulamalarla başarılı bir süreç geçiriyoruz."